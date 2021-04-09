Братислава, 9 апреля, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В случае, если из-за нарушения контракта поставки российской вакцины «Спутник V» в Словакию страна лишится этого препарата, президент республики Зузана Чапутова призвала установить ответственных за такие нарушения. Она заявила об этом 9 апреля, ее слова приводит Словацкое телевидение.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Словакия

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Как отметила словацкий президент, к ней поступили данные о том, что из-за нарушения условий контракта по приобретению российского препарата, Словакия его лишится.

«Если это правда, то нас будет интересовать, кто нарушил эти условия», — подчеркнула Чапутова.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обратился к правительству Словакии с просьбой вернуть партию вакцины «Спутник V» в связи с нарушениями контракта.