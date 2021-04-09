Чита, , 11:50 — REGNUM За неделю с 29 марта по 5 апреля 2021 года в Чите увеличились цены на все марки автомобильного топлива.

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Как сообщает территориальное управление государственной статистики, бензин автомобильный марки АИ-92 стал дороже на 0,9%, АИ-95 — на 0,8%, АИ-98 — на 0,6%. Дизельное топливо стало продаваться дороже на 0,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 22 по 29 марта 2021 года в Чите увеличение цены на бензин автомобильный составило: АИ-95 — на 0,3%, АИ-98 — на 0,2%, АИ-92 — на 0,1%. Дизельное топливо стало продаваться дороже на 0,1%.

По словам губернатора региона Александра Осипова, в регион поступает всего треть от необходимого объема.

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