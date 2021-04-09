Москва, , 11:51 — REGNUM Заболеваемость COVID-19 в Турции сейчас имеет очаговый характер, Такое объяснение дал турецкий минздрав в связи с обеспокоенностью российских туристов по поводу новостей о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Турции, сообщили 9 апреля в Ассоциации туроператоров России.

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По данным Минздрава Турции, главный очаг вспышки заболеваемости — это регион Карадениз, расположенный в 900−1000 км от провинций Анталья и Мугла, в основном посещаемых туристами из РФ. С Карадениз ни регулярного, ни чартерного авиасообщения нет.

Турецкие эксперты считают, что безопасному отдыху в провинции Анталья (90% всего турпотока из РФ) способствуют несколько факторов: все туристы перед вылетом делают ПЦР-тесты, в отелях строго соблюдаются противоковидные меры, персонал отелей проходит вакцинацию и т. д.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля в Турции было выявлено 54 740 носителей коронавируса — это новый «рекорд» для этой страны.

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