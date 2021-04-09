Мадрид, , 11:48 — REGNUM Лука Йович, выступающий за футбольный клуб «Айнтрахт» (Франкфурт) на правах аренды, вернется в «Реал» (Мадрид) по окончании сезона. Об этом 9 апреля сообщил футболист изданию Bild.

«Все знают, что я официально являюсь игроком «Реала», куда и вернусь в конце сезона», — отметил футболист.

Нпмоним, что «Айнтрахт» арендовал Йовича у «Реала» в январе 2021 г. до конца сезона. В составе немецкой команды сербский игрок провел 12 матчей, в которы забил 3 гола.

При этом Йович был арендован «Айнтрахтом» у «Бенфики» (Португалия) в 2017 — 2019 годах.