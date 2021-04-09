Томск, , 11:48 — REGNUM В Томске днём 9 апреля произошёл хлопок газовоздушной смеси внутри котла на котельной, расположенной на территории завода «ЖБК-100» по ул. Угрюмова. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Томской области.

Котёл, отапливающий помещения завода, частично разрушен. Пострадало остекление помещения. Водяной контур целый. Работа котельной продолжается, так как имеется резервный котёл.

По данным МЧС, в результате происшествия пострадал один человек. Его доставили в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре Воронежа 7 апреля взорвался тротуар.

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