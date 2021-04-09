Сеул, , 11:52 — REGNUM 8 апреля в Южной Корее состоялось заседание Совета национальной безопасности с целью оценки ситуации на Корейском полуострове. Об этом сообщает KBS.

Известно, что заседание проходило под председательством главы администрации президента Ю Ён Мина, поскольку начальник управления национальной безопасности Со Хун находится на двухнедельном карантине после поездки в США.

Участники заседания приняли решение продолжить тесное сотрудничество с заинтересованными странами для скорейшего возобновления диалога с КНДР, а также приложить дипломатические усилия для того, чтобы предстоящие летние Олимпийские игры в Токио стали мирным спортивным праздником. А также выразили озабоченность ситуацией в Мьянме, призвав военных немедленно прекратить кровавые репрессии.