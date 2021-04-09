Москва, , 11:48 — REGNUM Существует надежда на то, что защита от COVID-19 будет действовать в организме человека всю жизнь. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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«А вообще, у меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно. Укололся два раза, ну, и живи там — 5−10 лет, дольше», — сказал Гинцбург.

Он также пообещал оставить собственные антитела к коронавирусу своим потомкам.