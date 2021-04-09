Ростов-на-Дону, , 11:47 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки выявили 242 носителя коронавируса. Это на три случая больше, чем днём ранее. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 9 апреля.

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Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 38 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (99), Каменске-Шахтинском и Зерноградском районе (девять). Более 30% заразившихся — люди старше 66 лет, 5% — дети.

С начала пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 83 003 жителя Ростовской области.

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