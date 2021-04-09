Джакарта, 9 апреля 2021, 11:47 — REGNUM Губернатор столицы Индонезии Джакарты Аниес Басведан изменит график работы ресторанов и мест, где можно поесть во время Рамадана, сообщает CNN Indonesia.
«Будет объявлено о часах работы, которые отличаются от часов вне Рамадана», — заявил губернатор в мечети Истикляль в Джакарте.
При реализации политики ограничений по коронавирусу часы работы ресторанов, мест общественного питания и торговых центров ограничены до 21:00.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным министерства иностранных дел Индонезии, 33 индонезийских гражданина заразились коронавирусом за границей.
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