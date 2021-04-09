Минск, , 11:46 — REGNUM Белорусская железная дорога (БЖД) и ОАО РЖД договорились о поэтапном возобновлении пассажирского сообщения, заявили 9 апреля в пресс-службе БЖД.

С 13 апреля фирменный скорый поезд «Беларусь» сообщением Минск — Москва начнет ходить ежедневно. Кроме того, с 13 апреля планируется возобновить движение поезда по маршруту Брест — Санкт-Петербург. Поезд будет курсировать ежедневно.

Кроме того, с 13 апреля также начнет курсировать поезд Москва — Брест, формирования БЖД. С 27 апреля планируется запустить поезд Минск — Гомель — Адлер.

Продажа билетов на все указанные поезда открыта только для граждан России и Белоруссии.