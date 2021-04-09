Лос-Анджелес, США, , 11:45 — REGNUM В фантастическом телесериале «Книга Бобы Фетта» появится главный герой популярного шоу «Мандалорец» в исполнении Педро Паскаля. Об этом сообщил портал Cinelinx.

Источники портала отмечают, что в «Книге Бобы Фетта» могут появится и другие персонажи из «Мандалорца». Однако детали сюжета сериала пока не раскрываются.

Напомним, что премьера «Книги Бобы Фетта» состоится в декабре 2021 года. Это спин-офф «Мандалорца», рассказывающий о приключениях известного охотника за головами.