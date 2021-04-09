Москва, , 11:44 — REGNUM Коронавирус может стать природноочаговым и перейти к животным. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«С помощью вакцины мы с этим [пандемией коронавируса] справимся, но возникает новая опасность — животные. Заболевание может стать природноочаговым. Понимаете, этот COVID-19 проникает в разных животных. В тех же норок, кошки, собаки, естественно, болеют», — сказал Гинцбург.

По его словам, на сегодняшний день существует угроза появления нового варианта вируса, «и это будет уж настоящая третья стадия инфекционного процесса — когда очажок будет у вас в квартире».

Гинцбург подчеркнул, что такая опасность на данный момент «очень хорошо просматривается».