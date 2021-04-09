Пекин, , 11:46 — REGNUM Власти Китая выражают решительный протест Сенату Конгресса США за его планы рассмотрения закона об оказании противодействия КНР из-за «растущего влияния Пекина». Об этом 9 апреля заявил на брифинге официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

«Мы выражаем решительный протест по поводу этого законопроекта, разработанного отдельными американскими сенаторами», — сказал он.

Также Лицзянь отметил, что власти КНР не собираются в угоду американской стороне менять свою позицию по Синьцзяну и вопросам, касающимся Гонконга и Тайваня, однако добавил, что Пекин «стремится избежать противостояния и трений» с Вашингтоном.

«Мы намерены выстраивать с США отношения на основе взаимной выгоды и взаимоуважения. В то же время Китай будет твердо защищать свой государственный суверенитет и интересы в сфере национальной безопасности», — уточнил официальный представитель китайского МИД.

Отметим, ранее агентство Reuters сообщило, что комитет по иностранным делам Сената Конгресса США намерен 14 апреля рассмотреть на своем заседании законопроект о противодействии «растущему глобальному влиянию Китая».