Липецк, , 11:43 — REGNUM Липецкая область заняла первое место в рейтинге инвестиционной активности регионов РФ издания «Инвест-Форсайт». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, в марте в дайджест вошли 11 публикаций из Липецкой области, одна из них была отмечена как «Лучшая инвестиционная новость дня».

Каждый регион набирал баллы, исходя из количества публикаций на инвестиционную тему и масштаба инвестиционного события. Липецкая область набрала в общей сложности 95 баллов. На втором месте — Тульская область с 93 баллами, на третьем — Пермский край, набравший 71 балл.

Администрация региона проводит активную инвестиционную политику. В регионе постоянно запускаются новые проекты в сферах промышленности, АПК, торговли и туризма. Именно инвестиционные направления специалисты «Инвест-Форсайта» отмечают в числе самых развитых в Липецкой области.

«Действующая в области четырехуровневая система привлечения инвестиций стала одной из самых эффективных в стране. Нам есть что предложить инвестору — особая экономическая зона «Липецк», региональные экономические зоны, индустриальные парки, промышленно-производственные кластеры», — рассказал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

По итогам 2020 года объём инвестиций в основной капитал области составил 167 млрд рублей, или 100,7% к уровню 2019 года. Наибольшее количество инвестиций приходится на металлургию, сельское хозяйство, пищевую промышленность.