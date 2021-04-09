Ульяновск, , 11:42 — REGNUM Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров предложил бывшему губернатору Ульяновской области Сергею Морозову стать его помощником. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил на пресс-подходе, отвечая на вопросы журналистов.

Сегодня, 9 апреля, Игорь Комаров находится с официальным визитом в Ульяновской области, где представил депутатам, чиновникам, журналистам и общественникам врио главы региона Алексея Русских. Он сменил на посту Сергея Морозова, который возглавлял Ульяновскую область более 15 лет.

Приволжский полпред после официальных мероприятий сообщил журналистам, что сделал Сергею Морозову предложение о трудоустройстве.

«Перед ним стоят серьёзные задачи, которые нужно реализовывать в Государственной думе. И со своей стороны я сегодня сделал ему предложение работать помощником полномочного представителя в Приволжском федеральном округе. И он ответил согласие. Так что я надеюсь, что мы вместе ещё поработаем на благо Ульяновской области и на благо округа», — заявил Игорь Комаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля президент России Владимир Путин принял отставку 61-летнего Сергея Морозова, который в марте 2021 года заявлял о своём желании работать губернатором и дальше, а 8 апреля заявил, что хочет баллотироваться в Госдуму.

Временное исполнение обязанностей губернатора Ульяновской области возложено на сенатора от Московской области, члена КПРФ, участника программы подготовки кадрового резерва для госслужбы Алексея Русских, который родом из Удмуртии.

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