Березовский, , 11:42 — REGNUM Следователи в Кемеровской области организовали проверку по факту избиения врача, приехавшей на вызов к пациенту. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, информация об инциденте была обнаружена в СМИ.

По данным следствия, врач пришла на дом к лежачему больному, когда на неё набросилась местная жительница.

«Следователем осмотрено жилище, установлены и опрошены очевидцы избиения медицинского работника. Пострадавшая женщина госпитализирована, у нее диагностировано сотрясение головного мозга», — отметили в ведомстве.

В рамках доследственной проверки сотрудники СК намерены выяснить все обстоятельства инцидента. По её итогам будет принято процессуальное решение.

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