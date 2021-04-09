Калуга, 9 апреля, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Калужские аграрии приступили к проведению весенних полевых работ, сообщает 9 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министерство сельского хозяйства Калужской области.

Юрий Вердеревский ИА Красная Весна В поле

В целом по области обеспеченность семенами составляет 95%. В каждом районе не менее 6% площадей будет засеяно элитными семенами. Хозяйства полным ходом проводят закупку семян: заготовили 638 тонн пшеницы, 17 тонн ячменя, 203 тонны овса и 20 тонн вики. Увеличились темпы покупки минеральных удобрений. Выполнено 76% плана (23 тыс. тонн). В Жиздринском районе провели подкормку многолетних трав на площади 876 га, в Дзержинском районе эти же работы завершили на площади 625 га, а подкормку озимых — на площади 107 га.

Готовность машинно-тракторного парка региона составляет 90%. Лучше других эта работа организована в хозяйствах Дзержинского, Медынского, Сухиничского и Кировского районов. Одновременно ПАО «Калуганефтепродукт» заключило 25 договоров на поставку нефтепродуктов и продолжает эту работу.