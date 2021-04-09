Санкт-Петербург, , 11:43 — REGNUM На Петербургском международном автосалоне-2021 (ПМАС-2021) российская компания Ford-Market представила внедорожную версию модели Focus третьего поколения. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.

На дороге этот гигантский хэтчбек Ford Focus привлёк бы особое внимание водителей и пешеходов. Автомобиль, получивший все атрибуты внедорожника, имеет яркую расцветку и огромные колёса (диаметром 60 дюймов). Два запасных колеса находятся в багажнике.

Автопроизводитель оснастил машину лифт-комплектом подвески, который в сочетании с колёсами увеличил дорожный просвет внедорожника в разы. Кроме того, автомобиль укомплектован: лебедкой, светодиодным прожектором и небольшим «кенгурятником».

В движение огромный хэтчбек приводит мотор V8 от Toyota Tundra объёмом 5,7 л.

Ранее стало известно, что с 19 по 28 апреля нынешнего года на автомобильной выставке в Шанхае компания Ford представит модернизированную версию седана Escort. Модель будет продаваться только на китайском авторынке. Под капотом авто установлен 122-сильный «атмосферник» рабочим объёмом 1,5 л.

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