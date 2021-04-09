Москва, , 13:56 — REGNUM Состоялась премьера видеоклипа российской певицы Аллы Пугачевой, где она исполнила композицию авторства Татьяны Снежиной «Мы в этой жизни только гости». Ролик был опубликован на YouTube-канале компании Central Partnership.

В описании видео отмечено, что на новый вариант исполнения песни Пугачеву вдохновила кинолента «Чернобыль» с Данилой Козловским в главной роли. «Алла Борисовна увидела картину одной из первых», — говорится в подписи к ролику.

Добавим, что в видео показаны кадры из киноленты «Чернобыль», который ещё не вышел в кинотеатрах. Премьера фильма назначена на 15 апреля 2021 года.

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