Москва, , 11:39 — REGNUM Инцидент в Суэцком канале, где севший на мель контейнеровоз заблокировал навигацию, заставил задуматься об альтернативных маршрутах. Так, это вызвало всплеск интереса со стороны зарубежных компаний к перевозке по железной дороге. Об этом на брифинге 9 апреля сообщил заместитель генерального директора РЖД Алексей Шило.

Читайте также: В Минэнерго ожидают роста поставок по СМП после инцидента в Суэцком канале

«Видим всплеск интереса, это пока всплеск, который может быть не выразился прямо в заявках, — подчеркнул замруководителя холдинга. — Но очень много наших зарубежных партнёров начали интересоваться нашими возможностями по перевозкам».

Шило пояснил, что быстрого переключения грузоотправителей на железную дорогу ожидать не стоит, так как перевозки через Суэцкий канал осуществляются, как правило, на основе долгосрочных, а не спотовых контрактов, пишет ТАСС. Но после неоднократной блокировки канала компании будут больше заинтересованы в диверсификации поставок, уверен заместитель гендиректора РЖД.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в Суэцком канале на мель сел контейнеровоз Ever Given, владельцем которого является японская компания Shohei Kisen. Судно полностью перегородило русло и заблокировало движение. Из-за этого возле входов в Суэцкий канал образовался затор из более чем 300 судов. Ущерб от ЧП на Суэцком канале оценили почти в $1 млрд.

После этого инцидента в Министерстве энергетики РФ заявили, что ситуация с блокировкой Суэцкого канала позволяет говорить о большом потенциале для расширения объёма транспортировки грузов через Северной морской путь (СМП).