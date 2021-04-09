Москва, 9 апреля 2021, 11:39 — REGNUM Инцидент в Суэцком канале, где севший на мель контейнеровоз заблокировал навигацию, заставил задуматься об альтернативных маршрутах. Так, это вызвало всплеск интереса со стороны зарубежных компаний к перевозке по железной дороге. Об этом на брифинге 9 апреля сообщил заместитель генерального директора РЖД Алексей Шило.
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Шило пояснил, что быстрого переключения грузоотправителей на железную дорогу ожидать не стоит, так как перевозки через Суэцкий канал осуществляются, как правило, на основе долгосрочных, а не спотовых контрактов, пишет ТАСС. Но после неоднократной блокировки канала компании будут больше заинтересованы в диверсификации поставок, уверен заместитель гендиректора РЖД.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в Суэцком канале на мель сел контейнеровоз Ever Given, владельцем которого является японская компания Shohei Kisen. Судно полностью перегородило русло и заблокировало движение. Из-за этого возле входов в Суэцкий канал образовался затор из более чем 300 судов. Ущерб от ЧП на Суэцком канале оценили почти в $1 млрд.
После этого инцидента в Министерстве энергетики РФ заявили, что ситуация с блокировкой Суэцкого канала позволяет говорить о большом потенциале для расширения объёма транспортировки грузов через Северной морской путь (СМП).