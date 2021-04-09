Москва, , 11:58 — REGNUM Меры государственной поддержки позволят сохранить рентабельность производства майонеза и соусов и сдержать цены на них. Так считают в Минсельхозе, следует из распространённого 9 апреля комментария ведомства.

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Ранее стало известно о возможном подорожании в России майонеза и соусов. Некоторые крупные компании-производители предупредили об этом торговые сети.

В Минсельхозе отметили, что для предприятий масложировой отрасли предусмотрены новые меры поддержки. В сочетании с мерами таможенно-тарифного регулирования экспорта масличных культур они помогут сохранить необходимую рентабельность производства. Также сократятся затраты на закупку ингредиентов для майонеза и соусов, всё это обеспечит стабильный уровень цен на эту продукцию.

Как сообщало ИА REGNUM, производители прогнозируют рост цен на майонез и соусы в среднем на 10% уже с апреля. Главная причина — подорожание подсолнечного и тропических масел. Кроме того, отмечают они, дорожают упаковка и логистика.

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