Пенза, , 11:43 — REGNUM В Пензенской области за последние сутки выздоровело от коронавируса и заболело по 101 человеку соответственно. За все время наблюдения коронавирусную инфекцию выявили у 42 928 человек. Об этом 9 апреля сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Выздоровели после болезни 40 182 пациента. Скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, 563 пациента, пятеро — за минувший день. Число активных больных составляет 2183 пациента.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенскую область всего поступило свыше 88 тыс. доз антиковидной вакцины. По информации на 9 апреля первый компонент вакцины получили 69 406 жителей.

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