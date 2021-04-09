Москва, , 11:38 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 2421 носителя коронавируса, сообщили 9 апреля в московском оперштабе.

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«Подтверждён 2421 новый случай заражения, госпитализирован 1001 человек, скончались 57 пациентов», — рассказали в штабе.

Статистика выявленных случаев растёт в Москве третий день подряд — накануне исследования подтвердили 2024 случая заражения, два дня назад — 1585 случаев заражения.

За последние сутки выздоровели и были выписаны 1989 ковид-пациентов.