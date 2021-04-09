Екатеринбург, , 11:40 — REGNUM Строители временно закроют для движения транспорта Блюхеровский мост в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии города.

Мост ожидает плановая реконструкция. Путепровод закроют с 1 мая по 30 августа 2021 года.

Движение транспорта направят по улицам Норильской, Фронтовых Бригад, Малышева и Егоршинскому подходу. Горожан просят отнестись с пониманием к ограничениям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге перекрыли улицу Чкалова из-за строительства нового ЖК.

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