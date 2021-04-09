Москва, , 11:38 — REGNUM С большой вероятностью в России потребуется провести массовую вакцинацию животных. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Скорее всего, [массовая вакцинация животных] понадобится. Дай Бог, чтобы эта вакцина была хорошей и эффективной. Хотя к ней не такие жесткие требования надо предъявлять в плане безопасности. Если там у норок или у кошечек температура поднимется на три дня, это не так страшно», — сказал Гинцбург.

Он не исключил, что вакцина «Спутник V» могла бы подойти не только для людей, но и для животных, однако проверить это пока не представляется возможным — сперва нужно защитить от коронавируса всех людей.