Байконур, Казахстан, , 11:36 — REGNUM Пилотируемый космический корабль «Союз МС-18» выведен на околоземную орбиту. Об этом 9 апреля объявил диктор на смотровой площадке Байконура.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-18» стартовал с космодрома Байконур. Корабль, названный в честь первого космонавта Юрия Гагарина, отделился от третей ступени ракеты-носителя и взял курс на Международную космическую станцию (МКС).

Стыковка космического корабля «Юрий Гагарин» состоится в 14:07 мск. На борту корабля находятся космонавты Олег Новицкий, Петр Дубров и Марк Ванде Хай.