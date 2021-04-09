Байконур, Казахстан, 9 апреля, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Пилотируемый космический корабль «Союз МС-18» выведен на околоземную орбиту. Об этом 9 апреля объявил диктор на смотровой площадке Байконура.

Цитата из видео «Трансляция запуска пилотируемого корабля «Ю. А. Гагарин» (Союз МС-18)» пользователя Роскосмос ТВ. youtube.com Запуск пилотируемого корабля «Ю. А. Гагарин» (Союз МС-18)

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-18» стартовала с космодрома Байконур в 10:42 мск. Спустя девять минут корабль, названный в честь первого космонавта Юрия Гагарина, отделился от третей ступени ракеты-носителя и взял курс на Международную космическую станцию (МКС).

Стыковка космического корабля «Юрий Гагарин» с модулем МКС «Рассвет» состоится в 14:07 мск. На борту корабля находятся космонавты Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай.

Новый экипаж МКС останется на станции продолжительное время: Новицкий вернется на Землю через 191 день, остальные члены экипажа — почти через год.

Читайте также: Российские дипломаты вспомнят о подвиге Гагарина в космосе