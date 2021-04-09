Москва, , 11:39 — REGNUM Жители Москвы смогут сдать в архив на вечное хранение семейные снимки советского периода и девяностых годов ХХ века. Об этом сообщает пресс-служба столичного Главархива.

С мая 2019 года жители столицы могли сдавать в архив семейные фотографии периода Великой Отечественной войны. Теперь эту возможность решили распространить на все снимки, сделанные в ХХ веке, отметила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

«С мая же мы расширяем проект и начинаем принимать фотопленки из семейных архивов москвичей с советского времени до 2000-х годов», — уточнила вице-мэр.

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