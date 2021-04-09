Киев, 9 апреля 2021, 11:38 — REGNUM Украина не намерена принимать на веру любую версию гибели самолёта «Международных авиалиний Украины» (МАУ), не подтверждённую реальными доказательствами. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД страны.
В украинском министерстве считают, что Иран пытается продвинуть выгодную для себя версию случившегося.
В МИД Украины добавили, что правильные выводы из катастрофы не были сделаны и подобная трагедия может повториться. В пресс-службе отметили низкий уровень сотрудничества между иранскими правоохранителями и следователями других стран.
Напомним, ранее военный прокурор Тегерана Голамаббас Торки заявил, что десяти людям предъявлены обвинения в катастрофе. При этом он не назвал ни имена подозреваемых, ни их должности.
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