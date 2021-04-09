Киев, , 11:38 — REGNUM Украина не намерена принимать на веру любую версию гибели самолёта «Международных авиалиний Украины» (МАУ), не подтверждённую реальными доказательствами. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД страны.

В украинском министерстве считают, что Иран пытается продвинуть выгодную для себя версию случившегося.

«Иран всеми силами пытается продвинуть выгодную для себя версию о человеческой ошибке, и что удивляет, Иран даже не пытается проанализировать причины, которые привели к роковой ошибке, если она действительно была причиной катастрофы», — сказано в сообщении.

В МИД Украины добавили, что правильные выводы из катастрофы не были сделаны и подобная трагедия может повториться. В пресс-службе отметили низкий уровень сотрудничества между иранскими правоохранителями и следователями других стран.

«Украинская сторона из СМИ узнала о десяти лицах, которым предъявлено обвинение в связи со сбиванием украинского самолета. Иран в рамках указанных механизмов не уведомил Украину, несмотря на многочисленные запросы, ни об именах и должностях этих лиц, ни даже о статье, которая им инкриминируется», — рассказали в министерстве.

Напомним, ранее военный прокурор Тегерана Голамаббас Торки заявил, что десяти людям предъявлены обвинения в катастрофе. При этом он не назвал ни имена подозреваемых, ни их должности.

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