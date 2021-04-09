Красноярск, , 11:43 — REGNUM В Красноярском крае за январь-февраль 2021 года умерли 7190 человек, родились 4287, что привело к естественной убыли населения, которая составила 2903 человека. Об этом 9 апреля сообщает управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Хакасии и Туве.

«По сравнению с предыдущим годом рождаемость в крае снизилась на 8,8%, смертность выросла на 21%. В Российской Федерации рождаемость снизилась на 8,1%, по Сибирскому федеральному округу — на 7%. Смертность по стране выросла на 27,7%, по Сибирскому федеральному округу — на 19,7%», — говорится в сообщении статистического ведомства.

В Хакасии за этот же период число умерших также превысило число родившихся — примерно в 1,6 раза (естественная убыль населения 467 человек). Родились 837 малышей (больше на 0,5%). Умерли 1304 (больше на 9,7%).

В Туве, наоборот, малышей родилось больше, чем было зафиксировано смертей — 1079 рождений (больше на 12,2%) и 462 смерти (больше на 10,8%), что дало естественный прирост в 617 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова доложила президенту России Владимиру Путину о том, что по итогам марта 2021 года рождаемость в России в годовом выражении выросла более чем на 15%.

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