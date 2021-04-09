Махачкала, , 11:34 — REGNUM В Дагестане для удобства верующих будет установлен передвижной пункт вакцинации против COVID-19 у центральной мечети Махачкалы. Такая договоренность была достигнута в ходе встречи мэра города Салмана Дадаева с муфтием республики шейхом Ахмедом-Афанди.

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"Мы приняли решение установить мобильный пункт вакцинации у центральной джума-мечети, чтобы все, кто посещает пятничный рузман, могли вакцинироваться до или после посещения», — написал градоначальник на своей странице в Instagram.

В ходе встречи глава ДУМ сообщил также о принятом решения усилить разъяснительную работу о необходимости вакцинации с прихожанами мечетей. Особенно прививка против коронавируса необходима тем, кто выезжает в хадж.

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