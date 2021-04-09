Вильнюс, , 11:36 — REGNUM На территории Литвы за прошедшие сутки было выявлено 1155 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 апреля сообщается на сайте правительства республики, который посвящен борьбе с COVID-19.

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Согласно этим данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 224 309.

Также сообщается, что на сегодняшний день в Литве суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 3660.

При этом уточняется, что на данный момент в республике свыше 204 340 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Румынии за сутки было выявлено свыше 1,1 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.