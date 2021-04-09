Кызыл, , 11:33 — REGNUM Заместитель полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Вадим Головко представил властям Тувы Владислава Ховалыга, назначенного временно исполняющим обязанности главы региона. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства.

«Владислав Товарищтайович обладает серьёзным профессиональным опытом и необходимыми знаниями в сфере государственного, муниципального и корпоративного управления», — отметил он.

Замполпреда выразил уверенность, что профессионализм Ховалыга позволит придать новый импульс социально-экономическому развитию республики. По его словам, Тува является особой территорией России и обладает огромным потенциалом.

Напомним, бывший руководитель региона Шолбан Кара-оол ушёл в отставку по собственному желанию 7 апреля. Указом президента страны Владимира Путина в тот же день врио главы был назначен Владислав Ховалыг.

Он родился 24 декабря 1967 года в селе Тээли Бай-Тайгинского района Тувинской АССР. В 1992 году закончил обучение на социально-правовом факультете Красноярского государственного университета. В 2006 году окончил факультет экономики и финансов Академии народного хозяйства при правительстве РФ.

Работал в государственных органах с 1994 года. В 2007—2008 годах возглавлял министерство земельных и имущественных отношений республики, затем стал мэром Кызыла. С 2018 по 2021 год являлся гендиректором компании «Тываэнергосбыт».

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