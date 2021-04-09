Омск, , 11:31 — REGNUM В Омской области за прошедшие сутки скончались три человека с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 9 апреля в областном минздраве.

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За весь период пандемии в Омской области умерли 1347 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 апреля в регионе подтверждено 44 403 случая заражения SARS-CoV-2, выздоровели 37 203 человека.

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