Симферополь, 9 апреля, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Террористический акт предотвращён в одном из образовательных учреждений в столице Республики Крым городе Симферополе сотрудниками ФСБ России. Об этом сообщили в ведомстве 9 апреля. Подозреваемые в подготовке атаки задержаны.

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«Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в Республике Крым. Задержаны двое граждан России 1992 и 1999 годов рождения, являющихся сторонниками запрещенной в РФ международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ — ИА REGNUM)», — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России.

Подозреваемые, считают в ФСБ, готовили террористическую атаку с использованием самодельных взрывных устройств на одно из образовательных учреждений Симферополя. После теракта они намеревались скрыться транзитом через Украину и Турцию в Сирию для вступления в международную террористическую организацию.