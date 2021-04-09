Уфа, , 11:31 — REGNUM Главу Илишевского района Башкирии заподозрили в превышении должностных полномочий. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, летом 2014 года фигурант уголовного дела подписал договор аренды земли общей площадью 13 га с ООО «Ремонтно-техническое предприятие». Срок договора составил три года, вид разрешенного использования — «для комплексного освоения в целях жилищного строительства».

«Спустя несколько месяцев, глава района, без расторжения договора аренды, в нарушение требований земельного законодательства, издал постановления о разделении предоставленной в аренду земли на 66 отдельных участков и изменил их вид разрешенного использования на «для индивидуального жилищного строительства», после чего, без проведения торгов заключил договоры аренды на указанные участки с той же коммерческой организацией по цене значительно ниже рыночной сроком на 49 лет, а первоначальный договор аренды в последующем был расторгнут. В дальнейшем, часть земель была передана коммерческой организацией в субаренду физическим и юридическим лицам», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в итоге были нарушены законные интересы и права граждан, имеющих право на аренду данных земельных участков. Помимо этого, нарушен порядок распоряжения землями муниципального образования.

«Кроме того, обвиняемый, в нарушение порядка передачи в собственность муниципальных земель, издал постановления о предоставлении в собственность двух участков общей площадью около 30 соток двум местным жителям, у которых они находились в аренде, за плату, равную десятикратному размеру земельного налога», — говорится в сообщении республиканского следственного управления Следственного комитета по региону.

Отмечается, что законных оснований для предоставления земельных участков в собственность не было, поскольку на них отсутствовали объекты недвижимости землепользователей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий.

«В результате преступных действий обвиняемого в бюджет администрации района не поступили денежные средства в общей сумме более 3,1 млн рублей от аренды земель», — сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что в итоге муниципальному образованию был нанесен ущерб на эту сумму. Помимо этого, были нарушены права жителей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

По сообщению пресс-службы ведомства, в данный момент фигурант уголовного дела задержан. Расследование дела продолжается.