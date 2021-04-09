9 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

Джон Доу, , 12:37 — REGNUM Бывший посол США в России Майкл Макфол, активный пользователь социальной сети Twitter, начал активную дискуссию относительно того, что справедливо и законно в современном мире на примере оппозиционного блогера Алексея Навального, осужденного по делу о мошенничестве, и основателя сайта для слива секретных материалов, проливающих свет на преступления, прежде всего США, Джулиана Ассанжа. Свою оценку ситуации дали пользователи соцсети Twitter.

Джулиан Ассанж Иван Шилов © ИА REGNUM

«Навальный не нарушал законов. Это знает весь мир. Ассанжу предъявили обвинение в нарушении законов. Сделал он это или нет — решать суду, а не нам в Twitter», — выразил уверенность западный дипломат.

«Я считаю его невиновным, пока его вина не будет доказана. Но есть огромная разница», — добавил он, поделившись ссылкой на документ официального обвинения, выдвинутого в адрес Ассанжа.

Майкл Макфол U.S. Consulate Vladivostok

Такая постановка вопроса возмутила подписчиков экс-посла, часто крайне критически высказывающегося о положении дел в России и курсе нынешних ее властей.

«Ассанж невиновен. Ваш режим в упадке, если боитесь признать это», — прокомментировал ситуацию пользователь с псевдонимом Paflertulo.

«Ассанж даже не гражданин США! Представьте себе, что Россия обвинит американца в преступлении и пытается добиться его выдачи в РФ. Мой интеллект подсказывает мне, что вы первым же решительным образом выступите против этого», — указал пользователь Anton Belihov.

Со своей стороны, пользователь с ником Олька. Партия Натуралов обратила внимание на то, что факт нарушения оппозиционным блогером законов Российской Федерации признал суд.

«Или для вас нечестны все решения судов, если эти суды не американские? Лицемерный вы тип!» — отметил пользователь.

На еще один «правовой аспект» — о том, что всему миру «известно» о невиновности блогера, который неоднократно призывал людей выходить на несанкционированные акции, — указал пользователь соцсети, пишущий под псевдонимом Алкоголь и сериалы. Он отметил, в следующий раз таким же аргументом следует воспользоваться самому Ассанжу.

В свою очередь, пользователь Tomppa71 заметил, в чем именно «виноват» основатель сайта Wikileaks: «Ассанж доказал, что США лгали о военных преступлениях. Вот в чем виновен Ассанж».

"Ассанж унизил США. Он показал всему миру, что США лишены христианских ценностей, что они страна, которая на протяжении большей части своей истории делала жизнь других невыносимой, вторгаясь, убивая и калеча невинных, делая вид, что за ней стоит на моральное превосходство», — согласился с ним Dan Ho.

Граффити Ассанж

С определенной точки зрения нерв ситуации вокруг Навального и Ассанжа верно оценил пользователь No Nemo, вспомнивший книгу Владимира Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо».

«Вскрывать коррупцию в России — это хорошо», — перефразировал он. — Вскрывать политическую коррупцию в США и военные преступления в США — это плохо».

Однако были и те, кто встал в этом вопросе на сторону, более решительную, нежели сам Макфол. Так, пользователь Twitter Josh Rudolph подчеркнул верность занимаемой экс-послом позиции.

«И помимо нарушения законов, сотрудничество с российскими спецслужбами с целью вмешательства в суверенные выборы в США, что, кстати, является поведением, которое мы должны в более полной мере объявить вне закона», — отметил он, напомнив обвинения, которые против Ассанжа выдвинули американские демократы, после того как на его сайте во время кампании 2016 года были выложены документы, компрометирующие тогдашнего кандидата от партии Хиллари Клинтон.

Хиллари Клинтон

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Необходимо напомнить, что представители американской власти в целом заняли довольно однозначную позицию по поводу Джулиана Ассанжа. Так, бывшая первая леди Клинтон, которая занимала пост государственного секретаря во время первого срока правления президента-демократа Барака Обамы, предлагала, по некоторой информации, в 2010 году нанести удар по Ассанжу с помощью беспилотника. Впоследствии она заявила, что не помнит о подобных заявлениях.

Несмотря на это, она уже на излете правления Дональда Трампа заявила о том, что Ассанж должен ответить за то, что сделал.

Со своей стороны, в 2010 году сам будущий 45-й президент США открыто говорил о том, что сайт WikiLeaks — это «постыдная вещь», за работу на которую нужно ввести «смертную казнь».