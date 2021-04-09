Мурманск, , 11:25 — REGNUM В Мурманске стартовал полуфинал второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». В течение двух дней полуфинала 118 конкурсантов из 38 регионов России будут представлять свои проекты в сфере туризма, решать региональные кейсы и бороться за возможность попасть в финал конкурса.

«Второй сезон Русское географическое общество выступает партнером конкурса «Мастера гостеприимства». В этом году мы также учредили свою номинацию «Этнокультурный туризм», которая нацелена на поиск проектов, способствующих популяризации географии, традиций народов России, сохранению исторического и культурного наследия нашей страны. Символично, что один из первых полуфиналов проходит именно в Мурманске, который называют Воротами Русской Арктики, и в первый год председательства России в Арктическом Совете. Русская Арктика как нельзя лучше подходит для развития этнокультурного туризма, имея уникальную природуи бесценное культурное наследие. Уверен, что сегодня на полуфинале, на территории Русской Арктики, мы увидим много интересных, достойных проектов», — рассказал заместитель исполнительного директора — директор департамента регионального развития Русского географического общества Сергей Корлыханов.

Партнерами конкурса выступают Ростуризм, Росмолодежь и Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ).

«Мурманская область — один из самых интересных и привлекательных регионов страны для развития туризма. Благодаря поддержке губернатора в регионе уделяется особое внимание развитию индустрии гостеприимства, в том числе — арктического туризма. Сюда уже сегодня приезжают тысячи туристов круглый год, здесь проводятся яркие событийные мероприятия и многие впервые увидели уникальное северное сияние именно в этом регионе. Это место становится особой точкой притяжения. Сегодня в рамках полуфинала ОСИГ подписывает соглашение о сотрудничестве с Мурманской областью, которое позволит создавать новые совместные проекты и развивать различные виды туризма на новом уровне. Мы уже сейчас активно занимаемся развитием автотуризма в регионе и впереди много задач», — отметил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян.

«Все мероприятия по приему полуфиналистов конкурса «Мастера гостеприимства» мы готовим под лозунгом «Гостеприимство — искусство мелочей». За два насыщенных рабочих дня конкурса невозможно показать все сезоны и форматы отдыха в Мурманской области, поэтому мы наполнили деловую программу активностями, позволяющими познакомиться с особенностями отдыха на Крайнем Севере. Все четыре сезона — ключевая задача, ведь к нам можно и нужно приезжать круглый год», — подчеркнул председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Первый полуфинал второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» прошел 2−4 апреля 2021 года в Краснодаре. Региональные полуфиналы в 2021 году пройдут также в Калуге, Петропавловск-Камчатском, Тюмени, Перми.

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