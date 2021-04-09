Хабаровск, , 11:26 — REGNUM Власти Хабаровского края обсудили расширение границ ТОР «Хабаровск» и создание объектов инфраструктуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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По плану на площадке «Ракитное» ТОР «Хабаровск» в 2021 году введут в эксплуатацию три объекта с высокой степенью готовности: один — водоснабжения и два — водоотведения.

В план перспективного развития ТОР «Хабаровск» пока входят земельные участки, включающие в себя земли сельскохозяйственного назначения, а также участки, обремененные правами третьих лиц, однако документ будет корректироваться.

«Рассмотренные вопросы, безусловно, требуют комплексного решения. Поэтому в дальнейшем всем сторонам необходимо синхронизировать и перевести свои действия в режим одного окна, а затем выработать общий алгоритм работы», — подытожил министр экономического развития Виктор Калашников.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе рабочей встречи главы Минвостокразвития Алексея Чекункова с членами комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства РФ депутат Владимир Новиков («Единая Россия») уличил предприятия, работающие в территориях опережающего социально-экономического развития и Свободном порту Владивосток, в низких средних заработных платах.