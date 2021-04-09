Иерусалим, , 11:48 — REGNUM Гражданка Израиля, работавшая воспитательницей в детском саду, признана виновной в многочисленных эпизодах издевательств над детьми. Прокуратура потребовала для нее от 14 до 20 лет лишения свободы, передают «Вести Израиль» 8 апреля.

Женщина работала в собственном частном детсаду Baby Love с детьми в возрасте от трех месяцев до трех лет.

В ходе проверки было установлено, что дети подвергались систематическим изощренным издевательствам — женщина их била, связывала, душила, бросала на пол, заставляла есть их собственную рвоту, била по животу ребенка с одной почкой и пр.

Государственный обвинитель попросила суд отнестись к этому делу так, как будто они впервые услышали об издевательствах над детьми, так как «речь идет об из ряда вон выходящей жестокости».

Прокуратура требует для нее 12−16 лет тюрьмы за издевательства и еще 2−4 года за другие правонарушения.