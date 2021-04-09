Ярославль, , 11:23 — REGNUM В «Ярославском АТП» вновь сменился директор, автопредприятие возглавил Вячеслав Ким. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал «ЯрНьюс».За последние 2,5 года это уже третий директор АО «Ярославское АТП», собственником которого Ярославская область. Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущий директор, специалист по аэропортам из Москвы Алексей Шабашов возглавил автопредприятие 31 января 2020 года.

Ярославские АТП Yarnews.net

Теперь ему на смену пришел Вячеслав Ким, ранее работавший заместителем директора департамента транспорта Ярославской области. Точная дата назначения Кима на новую должность неизвестна, но 7 апреля он представлял «Ярославское АТП» на встрече с главой Борисоглебского района.

Два предшественника Вячеслава Кима проработали на предприятии немногим более года: Александр Захаров — 16 месяцев, Алексей Шабашов — 14.

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