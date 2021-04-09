Рим, 9 апреля, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Итальянский производитель гиперкаров из углеволокна Pagani представил родстер Huayra Roadster BC в версии Supernova. Снимки с автомобилем распространила пресс-служба компании.

Пресс-служба Pagani Родстер Supernova

Автомобиль выпущен в единственном экземпляре для канадского автолюбителя, имя которого не раскрывается. Стоит модель 3,5 млн долларов (около 268,8 млн рублей).

Supernova получила отделку из углеродного волокна Oro Rosa и колесные диски Bronzo Chiaro с эффектом «алмазного блеска». Салон Huayra оформлен комбинацией коричневой кожи и тартана.

В компании пока не сообщили, какие изменения у автомобиля в технической части. Актуальный Huayra Roadster BC комплектуется шестилитровым турбированным мотором V12 производительностью 800 л. с. (1049 Нм). До «сотни» такой «движок» разгоняет за 3,5 секунды.

Ранее британский автопроизводитель Mulliner показал снимки своего уникального автомобиля Bentayga Hybrid от Mulliner. Машина создана по индивидуальному заказу одного из клиентов компании. Модель окрашена в особый цвет Cumbrian Green и имеет детали, которые придают машине индивидуальный стиль.

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