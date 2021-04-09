Варшава, , 11:31 — REGNUM Варшава может ввести санкции в отношении белорусских властей из-за преследования активистов Союза поляков в Белоруссии. Об этом 9 апреля заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире Польского радио.

«На часть этих лиц уже распространяется запрет въезда. И каждый человек, который будет принимать участие в совершении репрессий или отдавать приказы о проведении репрессий, столкнется с тем же», — сказал он.

Также Яблоньский отметил, что в Варшаве не станут терпеть «абсолютно никаких действий, направленных против поляков».

«Каждый, кто такие действия предпримет, должен считаться с последствиями. А последствия будут среди прочего — это запрет въезда на территорию Польши и других стран Европейского союза, а также, быть может, другие санкции — имущественного характера», — добавил замглавы польского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее поверенный в делах США в Польше Бикс Алиу заявил, что в Вашингтоне полностью поддерживают политику, которую проводит Варшава на «восточном направлении».