Тюмень, , 11:21 — REGNUM В Тюмени общественный транспорт вернулся к допандемическим объёмам перевозок. Об этом сообщает муниципальный комитет по связям с общественностью и СМИ.

Впервые с начала пандемии дневной пассажиропоток на общественном транспорте превысил 400 тысяч человек. В 2020 году фиксировалось падение пассажиропотока на 30%. Причиной тому были, прежде всего, антиковидные ограничения.

Также отмечается, что маршрутная сеть Тюмени за год увеличилась на 37 км — до 590 километров. И она продолжает разрастаться за счёт районов новостроек.

Ежедневно в областном центре на линию выходит 1144 автобуса. В сутки выполняется примерно 10 700 рейсов, 37 дачных маршрутов работают круглогодично.