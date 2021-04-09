Санкт-Петербург, , 11:21 — REGNUM В Санкт-Петербурге снижение числа новых суточных случаев коронавируса ниже 700 оказалось неустойчивым и продлилось всего один день: по данным федерального оперштаба от 9 апреля, за последние сутки зарегистрировано 703 новых случая, что на восемь случаев больше, чем сутками ранее.

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Уровень заболеваемости ковидом в Петербурге в настоящее время соответствует показателям 20-х чисел октября 2020 года, когда происходил подъем второй волны эпидемии.

Смертность от COVID-19 в городе за минувшие сутки составила 30 летальных случаев, что на три смерти меньше, чем сутками ранее, и на шесть случаев меньше, чем два дня назад.

«Вторая волна эпидемии продолжает спадать, но медленными темпами. Уровень заболеваемости близок к плато. При этом сохраняется опасность перехода эпидемического процесса к новому росту. Вирус продолжает циркулировать в городе», — заявили накануне в городском оперативном штабе.

С учетом новых данных в Петербурге с начала пандемии выявлено 400 989 случаев заражения коронавирусом. Из числа заболевших выздоровели 356 556 человек, в том числе 929 пациентов выписаны по выздоровлению за последние сутки. Жертвами ковида в Петербурге стал 12 551 человек.