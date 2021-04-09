Москва, , 11:21 — REGNUM За истекшие сутки от коронавирусной инфекции в России скончались 402 человека, сообщает 9 апреля оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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«Зафиксировано 402 летальных исхода», — рассказали в штабе. С начала пандемии от ковида скончались 102 247 человек.

Выздоровели за сутки 9662 человек, с начала распространения вируса — около 4,25 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 36 599 человек. Число скончавшихся после вакцинации в стране увеличилось на два человека, до 42, однако причинно-следственная связь между вакциной и смертью не выявлена.

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