Джакарта, , 11:21 — REGNUM Посольство России в Индонезии предупредило российских граждан об опасности тропического циклона «Сероя», сообщает посольство через официальный телеграм-канал.

Согласно сообщениям агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, в связи с активностью тропических циклонов «Сероя» и «Одетт» в ближайшие два дня на южных побережьях островов Ява, Бали и ряда других островов в акватории Индийского океана ожидаются волны высотой до шести метров.

«В ряде районов страны возможны сильные ветры, ливни, наводнения и оползни. Будьте бдительны и осторожны!», — призвало посольство России в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиипосетил деревню Амакака в провинции Восточная Нуса-Тенгара, которая является одним из мест, пострадавших от стихийного бедствия, вызванного тропическим циклоном «Сероя».

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