Киев, , 11:27 — REGNUM Зону проведения украинской карательной операции против Донбасса посетила делегация США во главе с атташе по вопросам армии и обороны полковником Бриттани Стюарт. Об этом сообщила 8 апреля пресс-служба Операции объединённых сил Украины.

Представители США посетили формирования ВСУ и пообщались с украинскими силовиками.

«Правительство США глубоко обеспокоено ситуацией, которая складывается вокруг границ Украины и всячески поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», — заявила Бриттани Стюарт.

Делегация США также посетила мемориалы погибшим боевикам ВСУ и возложила цветы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на позициях ВСУ в районе Марьинки, на линии соприкосновения с ДНР, наблюдатели заметили флаг нацистской Германии.

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