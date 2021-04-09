Киев, 9 апреля 2021, 11:27 — REGNUM Зону проведения украинской карательной операции против Донбасса посетила делегация США во главе с атташе по вопросам армии и обороны полковником Бриттани Стюарт. Об этом сообщила 8 апреля пресс-служба Операции объединённых сил Украины.
Представители США посетили формирования ВСУ и пообщались с украинскими силовиками.
Делегация США также посетила мемориалы погибшим боевикам ВСУ и возложила цветы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на позициях ВСУ в районе Марьинки, на линии соприкосновения с ДНР, наблюдатели заметили флаг нацистской Германии.
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