Москва, , 11:20 — REGNUM Чемпион мира, двуратный победитель Кубка мира, четырехкратный призер зимних Игр-2018 лыжник Александр Большунов 9 апреля поделился мнением о высказывании олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, которая заявила о его «звездной болезни».

«Не считаю, что меня захлестнула звездная болезнь. Зная человека, очень много неоднозначных высказываний, даже говорить ничего не буду», — передает слова Большунова «Спорт-Экспресс».

В этом сезоне Большунов стал двукратным победителем многодневки «Тур де Ски», второй год подряд одержал победу в общем зачете Кубка мира (КМ).

На ЧМ в Оберстдорфе завоевал золото в скиатлоне, серебро — в эстафете и марафоне, стал бронзовым призером в командном спринте.