Мурманск, , 11:18 — REGNUM В Мурманске стартовал полуфинал второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». В течение двух дней полуфинала 118 конкурсантов из 38 регионов России будут представлять свои проекты в сфере туризма, решать региональные кейсы и бороться за возможность попасть в финал конкурса.

В церемонии открытия полуфинала в Мурманске приняли участие: губернатор Мурманской области Андрей Чибис, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов, президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян, заместитель исполнительного директора Русского географического общества Сергей Корлыханов и генеральный директор компании RussiaDiscovery Вадим Мамонтов.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поприветствовал участников полуфинала, отметив, что туризм в регионе сегодня активно развивается.

«В Мурманской области сегодня созданы самые привлекательные условия для инвестирования в туризм. В том числе мы говорим об условиях для малого и среднего бизнеса. Вкладывая от миллиона рублей, резиденты Арктической зоны РФ получают суперльготы для запуска проектов. Знаю, что победители конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» в финале получат денежные призы. И это здорово: предлагаем сразу вложить эти средства в дело и создать реальный, а, главное, качественный туристический продукт на нашей территории. Инвестируйте в Арктику!» — отметил Андрей Чибис.

Заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов, обращаясь к участникам полуфинала в Мурманске, отметил, что администрации региона удалось организовать проведение мероприятия на самом высоком уровне.

«Все больше туристов едут на Русский Север, в Арктику. То, что Правительство области и лично Андрей Владимирович Чибис оказали большую поддержку конкурсу «Мастера гостеприимства» — еще одно свидетельство активной работы по привлечению туристов регион, развитию индустрии гостеприимства. И, к слову, среди 118 полуфиналистов из 38 регионов больше всего представителей Мурманской области, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Среди участников полуфинала — яркие профессионалы индустрии гостеприимства, это и автор туров для мам в декрете, основатель гастрономического фестиваля, создатели fashion шоу для людей с ограниченными возможностями здоровья и многие другие интересные участники. Желаю всем успехов!» — сказал Алексей Агафонов.

На протяжении двух дней полуфинала — 9 и 10 апреля — организаторы приготовили для конкурсантов насыщенную программу. В первый день участникам предстоит защищать свои проекты перед экспертами туриндустрии, а во второй — решать региональные кейсы и участвовать в мастер-классах.

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