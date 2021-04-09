Мурманск, 9 апреля 2021, 11:18 — REGNUM В Мурманске стартовал полуфинал второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». В течение двух дней полуфинала 118 конкурсантов из 38 регионов России будут представлять свои проекты в сфере туризма, решать региональные кейсы и бороться за возможность попасть в финал конкурса.
В церемонии открытия полуфинала в Мурманске приняли участие: губернатор Мурманской области Андрей Чибис, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов, президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян, заместитель исполнительного директора Русского географического общества Сергей Корлыханов и генеральный директор компании RussiaDiscovery Вадим Мамонтов.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поприветствовал участников полуфинала, отметив, что туризм в регионе сегодня активно развивается.
Заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов, обращаясь к участникам полуфинала в Мурманске, отметил, что администрации региона удалось организовать проведение мероприятия на самом высоком уровне.
На протяжении двух дней полуфинала — 9 и 10 апреля — организаторы приготовили для конкурсантов насыщенную программу. В первый день участникам предстоит защищать свои проекты перед экспертами туриндустрии, а во второй — решать региональные кейсы и участвовать в мастер-классах.
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